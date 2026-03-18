ووقع في وسط إسرائيل من جراء الدفعة الصاروخية الأخيرة التي أطلقتها إيران على الدولة العبرية، بحسب ما أعلن المسعفون الخميس.

وكشفت خدمة الإسعاف "نجمة داوود الحمراء" أنها توجّهت إلى منطقة "كانت تنتشر فيها شظايا معدنية" ووجدت رجلا "فاقدا للوعي" أعلنت وفاته في فترة لاحقة.

ويأتي هذا الهجوم بعد مقتل ثلاث فلسطينيات في الضفة الغربية في قصف صاروخي إيراني، في تصعيد متواصل ضمن الحرب الدائرة في المنطقة.