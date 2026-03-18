وأكدت القيادة العامة أن قواتها تواصل التصدي لموجات متتابعة من "الاعتداءات الإرهابية"، مشيدة بجاهزية قوات الدفاع ويقظتها، وما أظهرته من كفاءة عملياتية في حماية أجواء البحرين.

وأوضحت أن هذا الأداء يعكس مستوى متقدما من الاستعداد القتالي، ويعزز الثقة في قدرة القوات المسلحة على صون أمن البلاد وسلامة أراضيها.

ودعت القيادة العامة المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بأقصى درجات الحيطة والحذر، والابتعاد عن المواقع المتضررة أو أي أجسام مشبوهة، وعدم تصوير العمليات العسكرية أو مواقع سقوط الحطام، مع ضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية.

وشددت على أن استهداف الأعيان المدنية باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، ويشكل تهديدا مباشرا للسلم والأمن الإقليميين.