وسلمت وزارة الخارجية القطرية مذكرة رسمية إلى السفارة الإيرانية، خلال اجتماع عقده مدير إدارة المراسم بالوزارة إبراهيم يوسف فخرو مع السفير الإيراني علي صالح آبادي، أبلغت خلالها بالقرار.

وأوضحت الخارجية القطرية أن هذه الخطوة تأتي على خلفية "الاستهدافات الإيرانية المتكررة والعدوان الغاشم" الذي طال دولة قطر، معتبرة أنه يشكل انتهاكاً لسيادتها وأمنها، ومخالفة صريحة للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2817، إضافة إلى قواعد حسن الجوار.

وشددت الوزارة على أن استمرار هذا النهج سيقابل بإجراءات إضافية، مؤكدة احتفاظ الدوحة بحقها في اتخاذ ما يلزم لحماية سيادتها وأمنها ومصالحها الوطنية، وفقاً لأحكام القانون الدولي