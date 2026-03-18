وقال بيان لوزارة الخارجية المصرية "تدين جمهورية مصر العربية بشكل كامل وبأشد العبارات استهداف مدينة الرياض بصواريخ باليستية وتجدد وقوفها الكامل إلى جانب المملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبا في مواجهة هذه الاعتداءات المستهجنة وغير المبررة التي تطال أمن واستقرار المملكة والذي يرتبط بشكل مباشر بأمن واستقرار مصر والعالم العربي".

وتابع البيان "كما تدين أيضا بأشد العبارات الاستهداف المتواصل من إيران للإمارات العربية المتحدة الشقيقة وتجدد تضامنها الكامل معها".

كما أكدت مصر "إدانتها القاطعة لأي تهديدات أو محاولات لاستهداف المنشآت النفطية أو الغاز في دول الخليج العربي الشقيقة، بما في ذلك منشآت الغاز الطبيعي المسال في رأس لفان بقطر. وتؤكد مصر وقوفها الكامل إلى جانب قطر الشقيقة في مواجهة أي اعتداءات آثمة".

وقال بيان الخارجية "تدين مصر كافة الاستهدافات للمنشآت المدنية والبنية التحتية ومنشآت الطاقة في إطار التصعيد العسكري الخطير الحالي، بما في ذلك استهداف حقل بارس الجنوبي في إيران والذي يمثل امتدادا لحقل غاز الشمال في دولة قطر الشقيقة، باعتبار أن ذلك يمثل انتهاكا صارخا وفاضحا لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة التي تحظر استهداف المنشآت المدنية والاقتصادية".

وأعربت مصر عن قلقها البالغ من استهداف منشآت الطاقة باعتباره يمثل تصعيدا خطيرا غير مبرر، ولما له من تأثير مباشر على أمن الطاقة العالمي ومن ثم انعكاسات بالغة السلبية على الاقتصاد الدولي ومصالح الشعوب ورفاهيتها، وعلى الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.

كما حذرت مما يترتب على هذه الاستهدافات المستهجنة من آثار بيئية خطيرة، فضلا عن المخاطر التي تطال المدنيين والمنشآت الحيوية، سواء المدنية أو الصناعية.

وجددت مصر مطالبتها بأهمية تحكيم العقل والحوار وتكثيف الجهود الرامية إلى احتواء التصعيد العسكري الخطير الراهن وإنهاء الحرب بما يدعم ركائز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.