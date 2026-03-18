وأشار المسؤول لشبكة "سي إن إن" إلى أن إسرائيل هي من نفذت العملية، وذلك في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.

وفي سابق من الأربعاء، نقلت شبكة الأميركية عن مصادر إسرائيلية قوله إن القوات الإسرائيلية هاجمت منشأة "عسلوية" الواقعة في جنوب غرب إيران.

وأوضح مسؤول إسرائيلي آخر أن الضربة التي استهدفت حقل "بارس الجنوبي" تمت بـ "تنسيق" مع الولايات المتحدة، رغم نفي واشنطن للمشاركة المباشرة.

وكانت وسائل إعلام رسمية إيرانية، قالت إن واشنطن وتل أبيب شنتا هجوما مشتركا استهدف منشآت لإنتاج النفط والغاز، من بينها حقل "بارس الجنوبي"، الذي يصنف كأكبر حقل للغاز الطبيعي في العالم.