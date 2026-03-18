ونشر الإعلام الإيراني الأربعاء، رسالة من المرشد مجتبى خامنئي عزّى فيها علي لاريجاني الذي قتل في ضربة إسرائيلية، متوعّدا بأن "قتلته سيدفعون الثمن".

وجاء في الرسالة التي نشرتها وكالة أنباء "تسنيم"، "ببالغ الأسى والحزن، تلقيت نبأ استشهاد الدكتور علي لاريجاني"، مؤكدا أن "لكل دم ثمن، وسيدفع قتلة هؤلاء الشهداء ثمنه قريبا".

كانت إيران قد نعت رسميا، ليل الثلاثاء، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني، إحدى أبرز الشخصيات في هرم السلطة، بعد ساعات من إعلان إسرائيل اغتياله في ضربة جوية، بحسب بيان للمجلس نقلته فرانس برس.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إنه "تم القضاء على لاريجاني"، بينما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن العملية جاءت بعد معلومات استخباراتية عن وجوده في شقة سرية بالعاصمة، حيث تم استهدافه بعد رصد تحركاته.