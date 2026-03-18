وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان على إكس: "نظرا لأنشطة حزب الله ونقل عناصر إرهابية إلى جنوب لبنان برعاية السكان المدنيين يضطر الجيش الإسرائيلي إلى قيام باستهداف واسع ودقيق لأنشطة حزب الله".

وتابع أدرعي: "لمنع وصول التعزيزات والأسلحة، يعتزم الجيش الإسرائيلي مهاجمة المعابر على نهر الليطاني ابتداء من ظهر اليوم".

وأضاف: "حرصا على سلامتكم، عليكم التوجه إلى المنطقة الواقعة شمال نهر الزهراني، والامتناع عن أي تحرك جنوبا، لما قد يعرض حياتكم للخطر".

ويبعد نهر الليطاني نحو 30 كيلومترا عن الحدود بين لبنان وإسرائيل.

يذكر أن إسرائيل استهدفت الأسبوع الماضي جسرا رئيسيا بين بلدتي الزرارية وطيرفلسيه على مجرى نهر الليطاني، علما أن القوانين الدولية تمنع استهداف البنى التحتية المدنية، وبينها الجسور.

يأتي هذا بعد أن أصدر الجيش الإسرائيلي الأربعاء إنذارا جديدا لإخلاء مدينة صور الساحلية، تمهيدا لضرب مواقع قال إنها تابعة لحزب الله.

ووجه الناطق باسم الجيش الإسرائيلي "إنذاراً عاجلا" عبر وسائل التواصل الاجتماعي، طالب فيه "سكان مدينة صور والمخيمات والأحياء المحيطة بها إخلاء منازلهم فورا".