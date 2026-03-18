ونقلت التلفزيون عن إحسان جهانيان، نائب محافظ بوشهر حيث تقع المنشآت في جنوب إيران قوله: "قبل لحظات، تعرض قسم من منشآت الغاز في منطقة جنوب بارس الاقتصادية الخاصة بالطاقة في عسلوية، للقصف بمقذوفات".

وأشارت الى أن فرق الإطفاء تعمل على احتواء الحريق المندلع في المكان.

من جانبها ندّدت قطر الأربعاء بتعرض منشآت حقل بارس للغاز المشترك بينها وبين إيران، لضربات في إطار الحرب الأميركية-الإسرائيلية على طهران، معتبرة أنها "خطوة خطرة وغير مسؤولة".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري على منصة إكس إن "الاستهداف الإسرائيلي لمنشآت مرتبطة بحقل بارس الجنوبي في إيران والذي يمثل امتداد لحقل غاز الشمال في قطر، هو خطوة خطرة وغير مسؤولة".

وأضاف أن "استهداف البنية التحتية للطاقة يُعد تهديدا لأمن الطاقة العالمي ولشعوب المنطقة والبيئة فيها"، مجددا موقف الدوحة بـ"ضرورة تجنب استهداف المنشآت الحيوية".

وتتشارك إيران وقطر حقل بارس الجنوبي/حقل غاز الشمال، وهو أكبر حقول الغاز في العالم، ويوفر نحو 70 في المئة من حاجات إيران من الغاز للاستهلاك المحلي.

وبدأت طهران تطوير القسم التابع لها من الحقل في أواخر التسعينات من القرن الماضي.

وسبق لإسرائيل أن استهدفت منشآت غاز إيرانية مرتبطة بهذا الحقل خلال حرب الاثني عشر يوما التي أطلقتها على إيران في يونيو 2025.