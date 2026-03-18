ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى قوله إن "نتيجة تداعيات التطورات في المنطقة، توقفت قبل ساعة تدفقات الغاز الإيراني إلى العراق بشكل كامل، ما تسبب بخروج نحو 3100 ميغاواط عن الخدمة".

وأضاف موسى أن "وزير الكهرباء وكالة أوعز برفع حجم التنسيق مع وزارة النفط لتعويض نقص الغاز المفقود من الوقود البديل والمناورة بالغاز الوطني".

وأشار إلى أن "فقدان 3100 ميغاواط سيؤثر على المنظومة بالتأكيد، وكنا نستعد بشكل جيد لأن تكون محطاتنا جاهزة قبل موسم الذروة".

ولم تذكر الوزارة تفاصيل إضافية بشأن أسباب التوقف أو مدته، في حين لم يصدر تعليق فوري من الجانب الإيراني.