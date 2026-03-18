وأوضح رسامني في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز عربية"، أن التبعات الحالية هي نتيجة لقرار اتخذ خارج الإطار الوطني اللبناني بخصوص مشاركة حزب الله في الصراع، مشددا على أن الحكومة تدعم أي مسار تفاوضي يؤدي إلى وقف الحرب.

وقال الوزير إن إسرائيل تعمل على فصل منطقة جنوب نهر الليطاني عن بقية الأراضي اللبنانية بهدف تحويلها إلى "منطقة عازلة".

وكشف الوزير عن وجود خطط طوارئ جاهزة للتعامل مع أي استهداف إسرائيلي للمرافق العامة الحيوية، وفي مقدمتها المطارات، لضمان استمرارية العمل في أحلك الظروف.

وأكد أن الحكومة تواصلان القيام بواجباتهما لدعم وتأمين احتياجات النازحين من جنوب لبنان نتيجة القصف المستمر.

وشدد رسامني على أن الحكومة تعمل على قرارات تصب في مصلحة لبنان، في ظل تصاعد التوترات الحدودية التي أدت إلى نزوح مئات الآلاف.