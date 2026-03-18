جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه السيسي، سلطان عمان هيثم بن طارق، وفق المتحدث باسم الرئاسة المصرية محمد الشناوي .

وقال المتحدث، في بيان، إن السيسي أعرب عن موقف مصر الداعم لاستقرار وسيادة سلطنة عمان وكافة الدول الخليجية في ظل الظروف الراهنة، مشددا على إدانة مصر ورفضها الكاملين للاعتداءات الإيرانية على الدول العربية.

ومن جانبه، أعرب السلطان هيثم عن تقديره الكبير لموقف مصر الداعم لاستقرار وسيادة دول الخليج على الدوام.

وأضاف المتحدث أن السيسي استعرض الاتصالات والتحركات المكثفة التي تقوم بها مصر على الصعيدين الدولي والإقليمي بهدف خفض التصعيد ووقف الحرب في أسرع وقت، معربا عن تقدير ودعم مصر لجهود الوساطة التي اضطلعت بها سلطنة عمان بين الجانبين الأمريكي والإيراني، ومشيرا في هذا الإطار إلى الرؤية المصرية حول ضرورة إعلاء الحلول السياسية والدبلوماسية لكافة أزمات المنطقة.

وتوافق الجانبان على استمرار التشاور والتنسيق لتعزيز جهود خفض التصعيد واستعادة الاستقرار الإقليمي.

وأشار المتحدث إلى أن السيسي شدد على المصير المشترك ووحدة الأمن القومي لمصر ودول الخليج.