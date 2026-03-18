وبينما عممت المملكة المتحدة خطة على عدد من الدول المرشحة للمشاركة في هذا التحالف، تراوحت ردود عدة دول أخرى بين التشكيك والرفض القاطع، وفقا لما نقله موقع "أكسيوس" عن مصادر مطلعة على المشاورات الدبلوماسية.

وفي وقت سابق، قال ​ترامب، إن حلف ‌شمال ‌الأطلسي يرتكب "خطأ غبيا للغاية" ‌بعدم رغبته ⁠في مساعدة ⁠الولايات ‌المتحدة ⁠على فتح مضيق ⁠هرمز، ​لكنه ⁠أكد ​أن واشنطن ​لا تحتاج إلى مساعدة.

وذكر ترامب، أن الولايات المتحدة ليست ‌مستعدة ‌بعد ⁠للانسحاب من ⁠العملية ‌العسكرية ⁠في إيران، ⁠لكنها "ستنسحب ​في ⁠المستقبل ​القريب ​جدا".