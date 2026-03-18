وجدد أحمد إدانة الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تواصل استهداف دولة الإمارات ودول المنطقة، لما تمثله من انتهاك لسيادتها والقوانين والأعراف الدولية.

كما أكد تضامن إثيوبيا مع دولة الإمارات تجاه كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وضمان سلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها.

وأكد الجانبان ضرورة الوقف الفوري للتصعيد واللجوء إلى الحوار الجاد والوسائل الدبلوماسية لتسوية مختلف القضايا العالقة في المنطقة، بما يجنبها مزيدا من التوترات الأمنية والأزمات ويحفظ الأمن والاستقرار الإقليميين.

من جانب آخر أعرب رئيس دولة الإمارات عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى رئيس الوزراء والشعب الإثيوبي الصديق في ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية التي تسببت بها الأمطار الغزيرة، مؤكدا تضامن دولة الإمارات مع إثيوبيا في هذه الظروف الصعبة.