وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن تقرير الصحيفة الأميركية الذي ذكر أن روسيا ترسل لإيران صورا من الأقمار الاصطناعية وتقنيات لطائرات مسيّرة محسنة "خبر كاذب".

وكانت الصحيفة الأميركية قد نقلت، الثلاثاء، عن مصادر مطلعة أن روسيا وسعت تعاونها العسكري عبر إرسال معلومات استخباراتية وصور أقمار اصطناعية إلى إيران، فضلا عن تقنيات محسنة خاصة بالطائرات المسيّرة تساعد إيران في استهداف القوات الأميركية في المنطقة.

وذكر التقرير أن روسيا زودت إيران بمعلومات استخباراتية حول مواقع القوات الأميركية في الشرق الأوسط، وكذلك مواقع أخرى لحلفاء واشنطن الإقليميين.

ووصفت هذه المساعدة بأنها مماثلة للدعم الذي قدمته الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون لأوكرانيا في السنوات الأخيرة، خلال حربها مع روسيا.

ووفقا للصحيفة، شملت تقنيات الطائرات المسيّرة التي نقلتها موسكو إلى طهران مكونات مطورة لطائرات "شاهد"، المسيّرات إيرانية الصنع، بهدف "تحسين التوجيه ودقة الاستهداف".

كما قدمت روسيا، التي اكتسبت خبرة واسعة في استخدام الطائرات المسيّرة خلال حرب أوكرانيا، لإيران نصائح حول عدد الطائرات المسيّرة التي يجب نشرها في العمليات، والارتفاع الذي ينبغي أن تُضرب منه الأهداف، بحسب التقرير.

وقبل أيام، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية أن روسيا زودت إيران منذ اندلاع الحرب بمعلومات حول مواقع الأهداف العسكرية الأميركية، بما في ذلك السفن الحربية والطائرات.

في المقابل، صرح المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، مؤخرا، أن روسيا أكدت لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنها لا تمرر معلومات استخباراتية إلى إيران.

ومع ذلك، قال ترامب إنه يعتقد أن موسكو تقدم لطهران مساعدة محدودة، مشبها إياها بالمساعدة الأميركية للجيش الأوكراني.

وقال ترامب، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأسبوع الماضي: "أعتقد أنه (بوتين) قد يساعدهم قليلا. ربما يظن أننا نساعد أوكرانيا. هم يفعلون ذلك ونحن نفعل ذلك".