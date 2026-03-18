وأعلنت وزارة الصحة "أن حصيلة الغارات التي شنها العدو الإسرائيلي، فجر اليوم (الأربعاء)، على منطقتي البسطة وزقاق البلاط في العاصمة بيروت" ارتفعت إلى 12 شخصا بالإضافة إلى إصابة 41 آخرين.

وفي الجنوب، أدت غارة استهدفت سيارة في وسط مدينة صيدا كبرى مدن جنوب لبنان إلى مقتل شخصين، بحسب وزارة الصحة، بينهما "مسعف في الدفاع المدني اللبناني استشهد متأثرا بجروحه".

إسرائيل تعتذر عن إصابة موقع لليونيفيل

من ناحية ثانية، أقر الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بأن نيران دباباته أصابت موقعا تابعا للأمم المتحدة في جنوب لبنان في السادس من مارس، مما أدى إلى إصابة عناصر من قوات حفظ السلام من غانا في واقعة تسلط الضوء على تزايد المخاطر مع توسع العمليات الإسرائيلية.

وقال مصدر عسكري غربي لرويترز أمس الثلاثاء إن النتائج الأولية لتحقيق داخلي أجرته الأمم المتحدة أشارت إلى أن إسرائيل وراء الهجوم.

وتتمركز قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة المعروفة باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل" في جنوب لبنان لمراقبة الأعمال القتالية على طول خط الترسيم مع إسرائيل، وهي منطقة تُعد بؤرة للاشتباكات بين القوات الإسرائيلية وجماعة حزب الله المدعومة من إيران.

وفي بيان إلى رويترز، أقر الجيش الإسرائيلي بأن قواته كانت وراء الواقعة، لكنه قال إنها كانت ترد على إطلاق صواريخ مضادة للدبابات من حزب الله أدى إلى إصابة جنديين إسرائيليين بجروح متوسطة.