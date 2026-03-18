وقالت رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايشي، الأربعاء، إن بلادها "لا تخطط في هذه المرحلة" لإرسال قوات إلى الممر المائي الرئيسي لنقل النفط.

وأوضحت في اجتماع للجنة الميزانية بمجلس المستشارين، قبل اجتماعها مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في واشنطن، الخميس: "سندرس الإجراءات الضرورية في إطار القانون"، حسبما نقلت عنها وكالة أنباء "جي جي برس" اليابانية.

وأضافت ساناي: "ندرس ما يمكننا فعله، بما في ذلك من منظور قانوني، لضمان سلامة الملاحة البحرية في المضيق".

وردا على سؤال حول طلب ترامب الأخير من اليابان ودول أخرى إرسال سفن حربية إلى مضيق هرمز، قالت تاكايشي: "سأبلغ ترامب بما يمكننا فعله وما لا يمكننا فعله بموجب القانون الياباني".

وقدم ترامب الطلب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، السبت، لكنه قال في منشور آخر، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى مساعدتهم في عملياتها العسكرية ضد إيران.