وتحدث المصدر لـ"سكاي نيوز عربية"، قائلا إن إسرائيل "تعمل وفق فرضية أن أي شخص يتواجد جنوب لبنان ليس بريئا"، في إشارة إلى إمكانية استهدافه.

وأوضح أن "القوات الإسرائيلية المتوغلة الآن جنوب لبنان هدفها إنشاء منطقة عازلة، تبعد التهديد عن سكان شمال إسرائيل".

واستطرد: "لا يوجد تعريف ثابت للمنطقة العازلة جنوب لبنان. إذا تطلب الأمر التقدم 8 كيلومترات سنتقدم. الأمر يسير وفق الحاجة الدفاعية".

وقال المصدر الأمني الإسرائيلي إنه "لا توجد أهداف نمتنع عن ضربها جنوبي لبنان إذا كانت تشكل تهديدا".

كما أضاف أن إسرائيل لم ترصد محاولات تهريب سلاح لحزب الله من خارج لبنان حاليا، مشيرا إلى أنه لا يزال يمتلك قدرات إطلاق نار بعيدة المدى، لكنه "أقل حضورا في الميدان ولا يتواجد في المسافات القريبة" من الحدود مع إسرائيل.

واعتبر أن "قدرات حزب الله العسكرية تضررت، خصوصا الأسلحة قصيرة المدى".

وقتل 6 أشخاص على الأقل وأصيب 24 في غارات إسرائيلية استهدفت بيروت من دون إنذار مسبق، صباح الأربعاء، بحسب وزارة الصحة اللبنانية، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يستهدف جنوب البلاد.

وامتدت حرب الشرق الأوسط إلى لبنان في الثاني من مارس، مع هجوم لحزب الله على إسرائيل بالصواريخ والمسيّرات ردا على مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، في ضربات إسرائيلية أميركية على إيران.

وتشن إسرائيل منذ أيام غارات كثيفة على ضاحية بيروت الجنوبية ومناطق في قلب العاصمة، علاوة على جنوب لبنان وشرقه، وتوغلت قواتها في مناطق بالجنوب.

وفي الساعات الأولى من الأربعاء، أفادت وسائل إعلام محلية عن استهداف شقة في منطقة زقاق البلاط المكتظة بالسكان، القريبة من مقر الحكومة وعدد من السفارات.

وأشارت إلى أن الضربة وقعت قرب المكان الذي استهدف فيه الجيش الإسرائيلي الأسبوع الماضي فرعا لجمعية "القرض الحسن" المالية المرتبطة بحزب الله في بيروت.