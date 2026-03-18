جاء الهجوم في إطار موجة أوسع ‌من الغارات الإسرائيلية على لبنان اليوم الأربعاء، استهدفت أيضا أجزاء أخرى من ‌العاصمة، فضلا عن ‌المناطق الجنوبية والشرقية من البلاد، في إشارة إلى تصعيد الحملة الإسرائيلية على جماعة حزب الله المدعومة من إيران.

وذكرت وزارة الصحة اللبنانية أن ‌غارات إسرائيلية أخرى على بيروت ‌أسفرت عن ⁠مقتل 6 أشخاص على الأقل وإصابة 24 آخرين في وقت سابق اليوم الأربعاء.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن ⁠وزارة الصحة القول ‌إن ما لا يقل عن 14 شخصا ⁠قتلوا في غارات جوية إسرائيلية منفصلة على جنوب ⁠وشرق لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء إنه بدأ في قصف أهداف لحزب الله ⁠في جنوب لبنان.

وتغرق الغارات الجديدة لبنان أكثر في الحرب الدائرة بالشرق الأوسط بعد أن هاجم حزب الله إسرائيل في الثاني من مارس ثأرا لمقتل المرشد الإيراني.

وردت إسرائيل بهجوم أسفر عن مقتل أكثر من 900 شخص في لبنان ‌وأجبر أكثر من 800 ألف شخص على النزوح عن ديارهم.