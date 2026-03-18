وأعلنت وزارة الخارجية أن المملكة العربية السعودية، ستستضيف في العاصمة الرياض، مساء اليوم الأربعاء 29 رمضان 1447هـ الموافق 18 مارس 2026م، اجتماعا وزاريا تشاوريا لوزراء خارجية مجموعة من الدول العربية والإسلامية بهدف المزيد من التشاور والتنسيق حيال سبل دعم أمن المنطقة واستقراره.

ويأتي الاجتماع في سياق تحركات إقليمية ودولية متسارعة لاحتواء تداعيات التصعيد المستمر منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير الماضي، حيث تواصل إيران هجماتها بالصواريخ والطائرات المسيرة على عدد من دول المنطقة.

وكان مجلس الأمن الدولي قد تبنى في 11 مارس القرار رقم 2817، الذي أدان بأشد العبارات الهجمات الإيرانية، واعتبرها خرقا للقانون الدولي وتهديدا خطيراً للسلم والأمن الدوليين.

وأكد القرار، الذي أيدته 136 دولة، على حق الدول المتضررة في الدفاع عن النفس، فرديا أو جماعيا، وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، مع مطالبة طهران بالوقف الفوري لجميع هجماتها.