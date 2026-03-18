وشاهد صحافي فرانس برس قرب السفارة دخانا يتصاعد بعد سماعه دوي انفجار. وقال مسؤول أمني إن "مسيرة أصابت السفارة بشكل مباشر"، دون أن يوضح ما إذا كانت هناك أضرار.

وقال مسؤول أمني ثان إن المسيرة "سقطت قرب السياج الأمني للسفارة".

وجاء ذلك بعد ساعات من هجوم بطائرة مسيرة وصاروخ على السفارة، بحسب مصدر أمني لفت إلى "فشل منظومة الدفاع الجوي بالتصدي للمسيرة".

ولم يوضح ما إذا كانت المسيرة قد سقطت في أو خارج حرم السفارة التي تمتد على مساحة شاسعة، وتقع في المنطقة الخضراء حيث العديد من البعثات الدبلوماسية والمقرات الحكومية والمؤسسات الدولية. وأفادت مراسلة لفرانس برس عن مشاهدة حريق يندلع عند أطراف السفارة لجهة نهر دجلة.

وتصدت الدفاعات الجوية في مجمع مطار بغداد الدولي لمسيرة كانت تستهدف مركزا للدعم اللوجستي يتبع السفارة الأميركية مساء الثلاثاء، بحسب مصدر أمني.



وأتى الهجومان على السفارة الأميركية بعد تعرّضها مساء الاثنين للاستهداف مرتين، الأولى بأربعة صواريخ تم اعتراضها، والثانية بهجوم مشترك بطائرات مسيرة وصواريخ، بحسب مصادر أمنية. كذلك سقطت الاثنين مسيّرة على سطح فندق يقصده دبلوماسيون، دون أن تخلّف ضحايا، بحسب السلطات.

وفي بيان صدر مساء الثلاثاء، دان صباح النعمان المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، "تكرار الجماعات الخارجة عن القانون اعتداءها الآثم باستهداف مقر السفارة الأميركية"، معتبرا "هذا العمل الإجرامي (...) اعتداء إرهابيا صارخا على سيادة العراق وهيبته".

وأكد أنه "لن يكون هناك تردد أو تراجع في التصدي لأي طرف يحاول العبث بأمن العاصمة وباقي المدن العراقية أو استغلال السلاح خارج إطار الدولة".