وشملت الغارات ثلاث ضربات على الضاحية الجنوبية، إضافة إلى غارة على منطقةزقاق البلاط وسط بيروت، وأخرى على منطقة الضناوي، وهما منطقتان قريبتان من السراي الحكومي وخارج الإطار الجغرافي التقليدي للضاحية.

وذكر مراسلنا أن الغارة التي استهدفت زقاق البلاط طالت شقة في مبنى سكني، ونفذت دون إنذارات مسبقة، في سابقة لافتة، فيما وصفت غارة الضناوي أيضا بأنها غير مسبوقة من حيث غياب التحذيرات.

في موازاة ذلك، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل أربعة أشخاص وإصابة سبعة آخرين جراء غارة إسرائيلية على مدينة بعلبك شرق البلاد.

وفي جنوب لبنان، شهدت مدينة صور نزوحا كثيفا بعد أن أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا عاجلا بإخلائها والمناطق المحيطة بها، ما تسبب بحالة من الذعر وازدحام مروري كبير، بحسب ما أفادت مصادر محلية.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصعيد متواصل، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف منصات إطلاق صواريخ وعناصر من حزب الله في مناطق عدة، بينما أعلن الحزب تنفيذ "موجة عمليات" صاروخية باتجاه شمال إسرائيل.

وبحسب حصيلة رسمية، أسفرت الغارات الإسرائيلية منذ مطلع مارس عن مقتل 912 شخصا في لبنان، وسط تحذيرات دولية من اتساع رقعة التصعيد في المنطقة.