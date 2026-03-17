وأكدت السلطات الإسرائيلية أن الضحيتين رجل وامرأة في السبعينيات من العمر، توفيا متأثرين بإصابتهما في موقع سقوط الصواريخ في مدينة رامات غان.

وفي السياق، ذكرت الشرطة ومسعفون أن الهجوم أدى إلى إصابة شخصين آخرين بجروح خطيرة، وسط تقارير عن وجود عالقين في موقع تعرض للقصف.

وأفادت القناة 14 الإسرائيلية بوقوع أضرار جسيمة في محطة للسكك الحديدية بوسط إسرائيل جراء الضربات الصاروخية.

كما سمعت دوي انفجارات في أجواء القدس، بعد رصد إطلاق صواريخ إيرانية، بحسب ما نقلته وكالة فرانس برس.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إن قوات قيادة الجبهة الداخلية تعمل في موقع الهجوم بوسط إسرائيل، فيما تواصل فرق البحث والإنقاذ عملياتها في عدة مواقع عقب ورود بلاغات عن حالات ارتطام.

وأوضح أن الفرق تنفذ عمليات بحث وتقديم المساعدة للمدنيين في المواقع المتضررة، داعيا السكان إلى الالتزام بتعليمات الجبهة الداخلية، مؤكدا أن الالتزام بهذه الإرشادات يسهم في إنقاذ الأرواح، ومشددا على ضرورة التصرف وفقها فور تلقي أي إنذارات