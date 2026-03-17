وأعرب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، عن خالص التعازي والمواساة إلى أسر ضحايا الاعتداءات، وهم: آلاء نادر عوني من دولة فلسطين، ومريب زمان نزار، ومظفر علي غلام، وإسماعيل سليم خان من جمهورية باكستان، وأحمد علي شوبار علي من جمهورية بنغلاديش، وديباس شريستا من نيبال.

كما قدم التعازي إلى دولة فلسطين باكستان وبنغلاديش ونيبال، مؤكدا حرص الإمارات على سلامة جميع سكان الدولة والمقيمين والزوار.

وأكد الشيخ عبد الله بن زايد أن الهجمات الإيرانية، المستمرة منذ 18 يوما، والتي تجاوزت 2000 صاروخ باليستي وجوال وطائرة مسيرة، استهدفت مرافق مدنية حيوية ومطارات ومناطق سكنية، في تصعيد خطير يمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدولة وتهديدا للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وأشار إلى أن هذه الاعتداءات لاقت إدانة دولية واسعة، من خلال قرار مجلس الأمن رقم 2817، الذي شاركت في رعايته 136 دولة، ويطالب إيران بالوقف الفوري وغير المشروط للهجمات، ويؤكد مسؤوليتها الكاملة عن الأضرار والخسائر التي لحقت بالدول المتضررة.

وشدد الشيخ عبدالله بن زايد على أن دولة الإمارات تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وأمنها الوطني وسلامة أراضيها، وضمان أمن المواطنين والمقيمين، استنادا إلى حقها في الدفاع عن النفس وفقا لأحكام القانون الدولي.

وأكد أن الجهات المختصة في الدولة على أهبة الاستعداد الكامل للتعامل مع أي تهديدات، وأن هذه الاعتداءات لن تثني الإمارات عن حماية أمنها واستقرارها.

كما أوضح أن الوضع الأمني في مختلف أنحاء الدولة مستقر، وأن مستويات الجاهزية في أعلى درجاتها، بما يعزز الشعور بالأمان والطمأنينة، مثمنا الدعم والتضامن من أكثر من 130 دولة، بما يعكس ثقة المجتمع الدولي.