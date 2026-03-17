وفي كلمة ‌ألقاها ‌خلال ⁠فعالية عبر الإنترنت نظمها مجلس ⁠العلاقات الخارجية الأميركي، أوضح ⁠قرقاش: "تقع على عاتقنا جميعا مسؤولية ضمان استمرار تدفق التجارة والطاقة".

وأضاف قرقاش أنه بمجرد انتهاء الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران، ستكون هناك حاجة إلى اتفاق يضمن عدم تمكّن إيران من استخدام برامجها النووية أو الصاروخية أو الطائرات المسيّرة "لترويع المنطقة".

وتزايدت المخاوف بشأن أمن الملاحة عبر مضيق هرمز، الذي أغلقته إيران فعليا، وفي الوقت الذي سعى فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى حشد الدول لنشر سفن حربية لمرافقة ناقلات النفط عبر الممر المائي الاستراتيجي.

وتوقفت حركة النقل التجاري عبر مضيق هرمز تقريبا مع دخول الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران أسبوعها الثالث.

ويمر عبر المضيق نحو 20 بالمئة من إمدادات النفط العالمية، إلى جانب كميات مماثلة للغاز الطبيعي المسال ومنتوجات الأسمدة، وأدى إغلاقه إلى ارتفاع كبير في أسعار العديد من السلع.