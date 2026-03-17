وذكرت مصادر أمنية أن صواريخ وطائرة مسيرة متفجرة استهدفت السفارة الأميركية ‌في بغداد، ‌مما ⁠أدى إلى انطلاق صفارات الإنذار وسماع دوي انفجار قرب ⁠المجمع.

وأضافت ‌المصادر أن ثلاث ⁠طائرات مسيرة متفجرة على ⁠الأقل استهدفت منشأة دبلوماسية أميركية ​قرب ⁠مطار بغداد ​الدولي، مما أدى إلى تفعيل أنظمة الدفاع ​الجوي (سي-رام).

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أفادت مصادر أمنية بتعرض منشأة دبلوماسية أميركية قرب مطار بغداد لهجوم بالصواريخ.

كما تعرضت السفارة الأميركية في بغداد، في وقت مبكر من صباح اليوم، لهجوم بطائرات مسيّرة وصواريخ.

من جهة أخرى، كشفت مصادر أمنية، الثلاثاء، أن غارة جوية استهدفت مواقع لقوات الحشد الشعبي شمال العاصمة العراقية بغداد.

وتأتي هذه التطورات في وقت يبدو فيه أن العراق بات ساحة مواجهة مباشرة بين واشنطن وطهران، وسط مؤشرات على أن الولايات المتحدة تسعى إلى حث حلفائها على تصنيف بعض الأذرع المرتبطة بإيران ضمن قوائم الإرهاب.

وكانت ⁠برقية داخلية لوزارة الخارجية الأميركية، اطلعت عليها رويترز، أظهرت أن إدارة الرئيس دونالد ترامب طلبت الإثنين من الدبلوماسيين الأميركيين في الخارج حثّ الحلفاء على تصنيف الحرس الثوري الإيراني وجماعة حزب الله اللبنانية منظمتين إرهابيتين.