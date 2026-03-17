وكشفت مصادر أمنية، الثلاثاء، أن غارة جوية استهدفت مواقع لقوات الحشد الشعبي شمال العاصمة العراقية بغداد.

من جهة أخرى، أفادت مصادر أمنية بتعرض منشأة دبلوماسية أميركية قرب مطار بغداد لهجوم بالصواريخ.

كما تعرضت السفارة الأميركية في بغداد، في وقت مبكر من صباح الثلاثاء، لهجوم بطائرات مسيّرة وصواريخ، وذلك بعد ساعات من هجوم مماثل استهدف الموقع نفسه.

وذكر مصدر عراقي مطلع أن دخانا أسود تصاعد عقب انفجار داخل مجمع السفارة، فيما تمكنت الدفاعات الجوية من اعتراض طائرة مسيّرة.

وأضاف المصدر الأمني أن الهجوم نُفذ بثلاث طائرات مسيّرة وأربعة صواريخ، مشيراً إلى أن طائرة مسيّرة واحدة على الأقل سقطت داخل مجمع السفارة.

وتأتي هذه التطورات في وقت يبدو فيه أن العراق بات ساحة مواجهة مباشرة بين واشنطن وطهران، وسط مؤشرات على أن الولايات المتحدة تسعى إلى حث حلفائها على تصنيف بعض الأذرع المرتبطة بإيران ضمن قوائم الإرهاب.

وكانت ⁠برقية داخلية لوزارة الخارجية الأميركية، اطلعت عليها رويترز، أظهرت أن إدارة الرئيس دونالد ترامب طلبت الإثنين من الدبلوماسيين الأميركيين في الخارج حثّ الحلفاء على تصنيف الحرس الثوري الإيراني وجماعة حزب الله اللبنانية منظمتين إرهابيتين.