وقال الجيش الإسرائيلي في منشور على تطبيق تليغرام: "بدأ جيش الدفاع الإسرائيلي بشن موجة غارات واسعة النطاق ضد البنية التحتية للنظام الإيراني الإرهابي في أنحاء طهران"، مضيفا أنه بدأ "موجة إضافية من الضربات على البنية التحتية الإرهابية لحزب الله في بيروت".

وأكدت وسائل إعلام لبنانية استهداف غارات إسرائيلية لـ3 مناطق في بيروت.

وأفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" بلبنان في وقت سابق من فجر الثلاثاء، باستهداف غارة إسرائيلية لشقة سكنية في عرمون بجبل لبنان.

وقالت كندا وفرنسا ⁠وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا في بيان مشترك الإثنين إنه يجب تجنب "هجوم بري ‌إسرائيلي كبير" في لبنان نظرا لما قد ‌يترتب ‌عليه من عواقب إنسانية وخيمة.

وذكرت الدول الخمس في بيان أن "شنّ هجوم ‌بري إسرائيلي ‌واسع ⁠النطاق في لبنان، سيكون له عواقب إنسانية مدمرة وقد يؤدي ⁠إلى ‌صراع طويل الأمد".

وجاء ⁠في البيان: "يجب تجنبه (الهجوم البري). ⁠فالوضع الإنساني في لبنان، بما في ذلك ⁠النزوح الجماعي المستمر، مقلق للغاية بالفعل".

وأكد البيان على دعم الدول الخمس للجهود التي تبذلها الحكومة اللبنانية لنزع سلاح ‌جماعة حزب الله المدعومة من إيران.

وكان الجيش الإسرائيلي، قد قال الإثنين، ‌إن قواته بدأت ‌عمليات ‌برية محدودة ضد ‌مواقع ‌لجماعة ⁠حزب الله في جنوب ⁠لبنان ‌في ⁠الأيام القليلة ⁠الماضية لتعزيز ⁠الدفاعات الأمامية.

وأضاف الجيش: "قوات الفرقة 91 بدأت نشاطا بريا محددا في جنوب لبنان، والعملية تشمل تدمير بنى تحتية لحزب الله".

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية يوم الأحد، أن الحكومة الإسرائيلية تستعد لطلب الموافقة على تعبئة ما يصل إلى 450 ألف جندي من قوات الاحتياط.

ووفق الهيئة فإن هذا الطلب جاء بناء على توصية من الجيش الإسرائيلي والمؤسسة الأمنية، لضمان الجاهزية القصوى للتعامل مع التطورات الميدانية على الجبهة الشمالية.