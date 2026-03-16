وقالت وزارة الدفاع الإماراتية في بيان على "إكس": "تتعامل حالياً الدفاعات الجوية الإماراتية مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران وتؤكد وزارة الدفاع أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة اعتراض كل من منظومات الدفاع الجوي للصواريخ البالستية، والمقاتلات للطائرات المسيرة والجوالة".

وأكد المكتب الإعلامي لحكومة دبي في منشور على حسابه في "إكس" أن "الأصوات المسموعة في مناطق مختلفة في إمارة دبي هي نتيجة الاعتراضات الناجحة للدفاعات الجوية".

وأفاد مكتب أبوظبي الإعلامي، الإثنين، بأن الجهات المختصة في إمارة أبوظبي تعاملت مع حادث نتيجة سقوط صاروخ على مركبة مدنية في منطقة الباهية.

وأضاف المكتب أن الحادث أسفر عن مقتل شخص واحد من الجنسية الفلسطينية.