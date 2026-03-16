وقالت الداخلية العراقية في بيان إنه "فور تلقي البلاغ، تحركت مفارز الدفاع المدني والجهات المختصة إلى موقع الحادث، حيث تم التعامل مع المقذوف ومعالجة الموقف بشكل فوري ومهني وفق الإجراءات المعتمدة، وتأمين المكان بالكامل".

وأكدت الوزارة أن الحادث "لم يسفر عن أي أضرار بشرية أو مادية، كما لم تُسجل أية أضرار أخرى، وقد جرى اتخاذ الإجراءات الأصولية اللازمة بهذا الشأن".

وجددت الوزارة "تأكيدها على جاهزية قطعاتها في التعامل مع مختلف الحالات الطارئة، بما يضمن حماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، والحفاظ على الأمن والاستقرار".

ووجّه رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بملاحقة مرتكبي الاعتداءات على حقل مجنون النفطي وفندق الرشيد الدولي ومقر السفارة الأميركية في بغداد.

وقال الناطق باسم السوداني إن "حقل مجنون النفطي وفندق الرشيد الدولي ومقر السفارة الأميركية في بغداد تعرضت إلى اعتداءات إرهابية وهي أعمال إجرامية لها تداعيات خطيرة على بلدنا، وتتسبب بتقويض المساعي الحكومية في البناء والازدهار"، حسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية.

ووفق الناطق فقد شدد السوداني على أن "أمن الدولة وسلامة مواطنيها خط أحمر لا يمكن تجاوزه، وأمر بمحاسبة المقصرين ممن تلكأ في أداء الواجب ضمن منطقة عمله".