وأجرى الشيخ عبدالله بن زايد مباحثات هاتفية مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، وميلويكو سباجيك رئيس وزراء جمهورية مونتينيغرو "الجبل الأسود"، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية، وعبداللطيف بن راشد الزياني، وزير خارجية مملكة البحرين، وجينبيك كولوباييف وزير خارجية جمهورية قيرغيزستان، وتوشيميتسو موتيغي وزير خارجية اليابان، وسيهاساك فوانجكيتكيو وزير خارجية مملكة تايلاند.

وبحثوا خلال الاتصالات الانعكاسات الخطيرة للتطورات الراهنة على أمن المنطقة واستقرارها، فضلا عن تأثيراتها في الاقتصاد العالمي وأمن إمدادات الطاقة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية.

وأعربوا عن إدانتهم الشديدة لهذه الاعتداءات الصاروخية الغاشمة والإرهابية التي تمثل انتهاكا واضحا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتهديدا مباشرا لأمن الدول وسيادتها واستقرار المنطقة.

وشددوا على حق الدول التي تعرضت لهذه الاعتداءات في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وسلامة أراضيها، وصون أمن مواطنيها والمقيمين والزائرين، بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي.

وأعرب الشيخ عبدالله بن زايد، خلال الاتصالات الهاتفية، عن تقديره لمواقف التضامن التي أبدتها الدول الشقيقة والصديقة تجاه دولة الإمارات، مؤكدا سلامة جميع المقيمين والزائرين على أرضها.

كما جرى خلال الاتصالات الهاتفية بحث أهمية تعزيز التعاون الدولي وتضافر الجهود المشتركة للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين وتعزيز أمن المنطقة واستقرارها، وتلبية تطلعات شعوبها في التنمية الشاملة والازدهار الاقتصادي المستدام.