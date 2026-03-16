وأكد البديوي أن "استمرار هذه الاعتداءات الإيرانية الغاشمة يعكس نهجا عدائيا تجاه دول المجلس، ويشكل انتهاكا صارخا لمبادئ حسن الجوار وكافة القوانين والأعراف الدولية".

كما أعرب البديوي عن "تضامن مجلس التعاون الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها".

وأفاد مكتب أبوظبي الإعلامي، الإثنين، بأن الجهات المختصة في إمارة أبوظبي تعاملت مع حادث نتيجة سقوط صاروخ على مركبة مدنية في منطقة الباهية.

وأضاف المكتب أن الحادث أسفر عن مقتل شخص واحد من الجنسية الفلسطينية.

وتابع: "نهيب بالجمهور استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط، وتجنُّب تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة".