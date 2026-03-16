ونقل المبعوث الرئاسي الكوري إلى الشيخ محمد بن زايد خلال اللقاء "تحيات لي جيه ميونغ رئيس جمهورية كوريا الشقيقة وتمنياته لدولة الإمارات دوام الأمن والتقدم والازدهار".

وحمّل الشيخ محمد بن زايد المبعوث الخاص "تحياته إلى فخامة الرئيس الكوري وتمنياته لبلده وشعبه مزيدا من التطور ولعلاقات البلدين دوام الازدهار".

وتطرق اللقاء إلى التطورات التي تشهدها المنطقة وتداعياتها الخطيرة لما تنطوي عليه من تهديد للأمن والسلم الإقليمي والعالمي.

وأكد المبعوث الكوري تضامن كوريا مع دولة الإمارات بشأن الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها ومواطنيها، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية.

وأكد الجانبان ضرورة تغليب الحوار والوسائل الدبلوماسية في معالجة قضايا المنطقة بما يجنبها مزيدا من التوترات ويحفظ الأمن والاستقرار الإقليميين.

كما أعرب كانغ هون سيك عن شكره لرئيس الإمارات وتقديره للاهتمام الذي توليه دولة الإمارات للرعايا الكوريين وجميع المقيمين على أرضها لتسهيل إجراءاتهم وضمان سلامتهم وأمنهم.

وتطرق اللقاء إلى مسارات التعاون الإماراتي - الكوري في إطار "الشراكة الإستراتيجية الخاصة" التي تجمع البلدين في المجالات ذات الأولوية.