أعلن مكتب أبوظبي الإعلامي، الثلاثاء، السيطرة على الحريق الذي اندلع في محطة حقل شاه للغاز إثر هجوم بطائرة مسيّرة.
وقال مكتب أبوظبي الإعلامي في بيان نشره على حسابه في "إكس": "استجابت الجهات المعنية في أبوظبي للحريق الذي اندلع في محطة حقل شاه للغاز إثر هجوم بطائرة مسيّرة".
وأضاف البيان: "تمكنت الفرق المختصة من احتواء الحريق والسيطرة عليه دون تسجيل أي إصابات".
وتابع: "تم تعليق العمليات إلى حين الانتهاء من تقييم الوضع".
واختتم البيان بالقول: "تهيب الجهات المختصة بالجمهور ضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط، وتجنب نشر الشائعات أو المعلومات غير الموثقة".