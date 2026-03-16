وقال مكتب أبوظبي الإعلامي في بيان نشره على حسابه في "إكس": "استجابت الجهات المعنية في أبوظبي للحريق الذي اندلع في محطة حقل شاه للغاز إثر هجوم بطائرة مسيّرة".

وأضاف البيان: "تمكنت الفرق المختصة من احتواء الحريق والسيطرة عليه دون تسجيل أي إصابات".

وتابع: "تم تعليق العمليات إلى حين الانتهاء من تقييم الوضع".

واختتم البيان بالقول: "تهيب الجهات المختصة بالجمهور ضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط، وتجنب نشر الشائعات أو المعلومات غير الموثقة".