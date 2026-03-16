وقال هرتسوغ متحدثا عن الحرب المشتركة مع الولايات المتحدة ضد إيران "نحن عند منعطف تاريخي".

واعتبر الرئيس الإسرائيلي أن "على أوروبا أن تدعم أي جهد، أي جهد يهدف الى القضاء على حزب الله الآن"، مضيفا أن على الأوروبيين أن "يفهموا أنه، لإحراز تقدم، ينبغي على المرء أحيانا أن يكسب حربا".

وتابع: "بعد حروب لا نهاية لها لأكثر من جيل، وإراقة دماء وإرهاب، تعطيل ووقف السبب العميق لكل ذلك، والذي يأتي من طهران، وسيتم تحويل مسار المنطقة بكاملها".

وشدد هرتسوغ على أن زوال "التهديد الإيراني" "يقع في صميم مصالح الأمن القومي الأوروبي"، متهما إيران بأنها "السبب الجذري لهجمات حماس في 7 أكتوبر 2023، والسبب الجذري للإرهاب في أوروبا".

وأشار هرتسوغ إلى أن "التهديد الهائل" الذي تشكله وفقا له "الصواريخ الباليستية" الإيرانية على القارة العجوز.

كما رحب هرتسوغ بالعرض الفرنسي لتسهيل محادثات مباشرة بين لبنان وإسرائيل.

وأوضح ردا على سؤال حول مقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: "أعتقد أن هذا تطور إيجابي للغاية. أعتقد أن من المهم جدا إجراء محادثات... هذه المحادثات مهمة للغاية لأن الوقت قد حان لنتمكن من المضي قدما مع لبنان".

ودعا ماكرون السبت إسرائيل إلى إجراء "محادثات مباشرة" مع السلطات اللبنانية تشمل "جميع مكونات" لبنان، وقال إنه مستعد "لتسهيلها" من خلال استضافتها في باريس.