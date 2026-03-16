وذكرت الدول الخمس في بيان أن "شنّ هجوم ‌بري إسرائيلي ‌واسع ⁠النطاق في لبنان، سيكون له عواقب إنسانية مدمرة وقد يؤدي ⁠إلى ‌صراع طويل الأمد".

وجاء ⁠في البيان: "يجب تجنبه (الهجوم البري). ⁠فالوضع الإنساني في لبنان، بما في ذلك ⁠النزوح الجماعي المستمر، مقلق للغاية بالفعل".

وأكد البيان على دعم الدول الخمس للجهود التي تبذلها الحكومة اللبنانية لنزع سلاح ‌جماعة حزب الله المدعومة من إيران.

وكان الجيش الإسرائيلي، قد قال الإثنين، ‌إن قواته بدأت ‌عمليات ‌برية محدودة ضد ‌مواقع ‌لجماعة ⁠حزب الله في جنوب ⁠لبنان ‌في ⁠الأيام القليلة ⁠الماضية لتعزيز ⁠الدفاعات الأمامية.

وأضاف الجيش: "قوات الفرقة 91 بدأت نشاطا بريا محددا في جنوب لبنان، والعملية تشمل تدمير بنى تحتية لحزب الله".

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية يوم الأحد، أن الحكومة الإسرائيلية تستعد لطلب الموافقة على تعبئة ما يصل إلى 450 ألف جندي من قوات الاحتياط.

ووفق الهيئة فإن هذا الطلب جاء بناء على توصية من الجيش الإسرائيلي والمؤسسة الأمنية، لضمان الجاهزية القصوى للتعامل مع التطورات الميدانية على الجبهة الشمالية.