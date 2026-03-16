وتبادل الشيخ محمد بن زايد والملك عبدالله الثاني، الذي يقوم بزيارة أخوية إلى الدولة، التهاني وأطيب الأمنيات بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.

وبحث رئيس دولة الإمارات وملك الأردن خلال اللقاء التطورات الإقليمية في ظل التصعيد العسكري وما ينطوي عليه من تداعيات خطيرة تهدد أمن المنطقة واستقرارها.

وتطرق اللقاء إلى الاعتداء الإيرانية السافرة والمستمرة التي تستهدف دول المنطقة وما تمثله من انتهاك لسيادة الدول والقوانين والأعراف الدولية وتشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين، وجدد الملك عبدالله الثاني في هذا السياق تضامن الأردن مع دولة الإمارات إزاء كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن سيادتها وأمنها وضمان سلامة مواطنيها.

كما أكد رئيس دولة الإمارات تضامن بلاده مع الأردن الشقيق في مواجهة الاعتداءات الإيرانية التي تستهدف سيادته وأمنه.

وشدد الجانبان على ضرورة الوقف الفوري للأعمال العسكرية المتصاعدة وتغليب الحوار الجاد والحلول الدبلوماسية في معالجة مختلف القضايا العالقة في المنطقة بما يحفظ أمنها ويجنبها مزيدا من التوترات والأزمات.

كما بحث الشيخ محمد بن زايد مع ملك الأردن خلال اللقاء العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون بين البلدين، مؤكدين حرصهما على مواصلة التنسيق والعمل المشترك بما يخدم أولوياتهما التنموية ومصالحهما المتبادلة ويعود بالخير على شعبيهما.