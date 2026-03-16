بعث رئيس الوزراء السوداني السابق ورئيس تحالف "صمود"، عبد الله حمدوك، الإثنين، رسائل خطية إلى وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، أعرب فيها عن تضامنه معها في مواجهة الاعتداءات الإيرانية المتواصلة، محذرا من تداعيات التصعيد على أمن واستقرار المنطقة.
وقال حمدوك إن أبناء وبنات السودان يقفون إلى جانب الدول الشقيقة وهي تبذل جهودا لرد "العدوان الآثم"، مؤكدا أن استمرار التصعيد يمثل تهديدا خطيرا للأمن الإقليمي ويزيد من احتمالات عدم الاستقرار في المنطقة.
وأشار إلى دعم تحالف "صمود" لمواقف دول الخليج الداعية إلى الوقف الفوري للتصعيد، مع التأكيد على أهمية تغليب الحكمة والحوار والوسائل الدبلوماسية لمعالجة أزمات المنطقة وصون الأمن والسلم الإقليميين.