وكتب الجيش الإسرائيلي على تلغرام أن الجيش "شن موجة واسعة من الضربات استهدفت البنية التحتية للنظام الإرهابي الإيراني في طهران".

وفي سياق متصل، كشفت القناة 12 الإسرائيلية أن إسرائيل والولايات المتحدة وافقتا بالفعل على الخطط العملياتية للأسابيع الثلاثة المقبلة، الخاصة بالحرب على إيران.

ونقلت القناة عن مصادر أمنية قولها إن إسرائيل "ستواصل ضرب إيران وتدمير قدرات النظام".

وأشارت القناة إلى أن تقديرات الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية تشير إلى تدمير 100 بطارية مضادة للطائرات و120 رادارا، وإخراج 70 بالمئة من منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية من الخدمة.

وأكد الجيش الإسرائيلي مساء الأحد "ضرب أكثر من 200 هدف في غرب ووسط إيران خلال الـ24 ساعة الماضية".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد قال في مقابلة مع صحيفة "فاينانشال تايمز"، الأحد، إن إيران ترغب بشدة في التفاوض، مشيرا إلى أنه لا يعتقد "أنهم مستعدون حاليا".

وأضاف ترامب: "نتحدث مع إيران لكن لا أعتقد أنهم مستعدون ولا أعلم إن كنت أريد عقد اتفاق معهم أو لا".

وأكد ترامب العمل على قصف "قطاع تصنيع الطائرات المسيرة في إيران".

وتابع قائلا بشأن مضيق هرمز: "إسرائيل تعمل مع الولايات المتحدة لتأمين مضيق هرمز".

وشدد ترامب على أنه يطالب دولا أخرى بالمساعدة في حماية المضيق، مضيفا: "نجري محادثات مع 7 دول بشأن مضيق هرمز".



وحذّر ترامب من أن حلف شمال الأطلسي قد يواجه مستقبلا "سيئا للغاية" إذا لم يساعد حلفاء الولايات المتحدة في فتح مضيق هرمز.