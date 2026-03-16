وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي في منشور على حسابه في "إكس": "نجحت فرق الدفاع المدني في دبي في السيطرة على الحريق الناجم عن إصابة أحد خزانات الوقود في محيط مطار دبي الدولي، دون تسجيل أي إصابات".

وكان المكتب الإعلامي لحكومة دبي قد نشر في وقت سابق من فجر الإثنين: "تتعامل الجهات المختصة حاليا مع حادث في محيط مطار دبي الدولي نتيجة استهداف بطائرة مسيرة".

ووفق المكتب فقد نتج عن الحادث "حريق حيث باشرت الفرق المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق أعلى معايير السلامة المعتمدة".

وأعلنت هيئة دبي للطيران المدني وفق المكتب الإعلامي لحكومة دبي لاحقا عن "التعليق المؤقت للرحلات في مطار دبي الدولي كإجراء احترازي، وذلك لضمان سلامة جميع المسافرين والموظفين. ينصح المسافرون بالتواصل مع شركات الطيران الخاصة بهم للاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة برحلاتهم. سيتم الإعلان عن أي تحديثات إضافية فور توفرها".

وأعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، الأحد، أن الدفاعات الجوية لديها نجحت في التعامل إطلاق 4 صواريخ باليستية و6 طائرات مسيرة قادمة من إيران.

ووفق بيان للوزارة: "تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية (15 مارس 2026) مع 4 صواريخ باليستية، و 6 طائرات مسيرة قادمة من إيران. ومنذ بدء الاعتداءات الإيرانية السافرة تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية مع 298 صاروخا باليستيا، و 15 صاروخ جوال، و 1606 طائرات مسيرة".

وأوضحت أنه "نتج عن هذه الاعتداءات مقتل 6 أشخاص من الجنسية الإماراتية والباكستانية والنيبالية والبنغلادشية، و142 حالة إصابة بسيطة ومتوسطة من الجنسية الإماراتية، المصرية، السودانية، الإثيوبية، الفلبينية، الباكستانية، الإيرانية، الهندية، البنغلادشية، السريلانكية، الأذربيجانية، اليمنية، الأوغندية، الإرتيرية، اللبنانية، الأفغانية، البحرينية، جزر القمر، التركية، العراقية، النيبالية، النيجيرية، العمانية، الأردنية، الفلسطينية، الغانية، الأندونيسية والسويدية".



وأكدت وزارة الدفاع الإماراتية أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، وبما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.