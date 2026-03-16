وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي في منشور على حسابه في "إكس": "تتعامل الجهات المختصة حاليا مع حادث في محيط مطار دبي الدولي نتيجة استهداف بطائرة مسيرة".

ووفق المكتب فقد نتج عن الحادث "حريق حيث باشرت الفرق المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق أعلى معايير السلامة المعتمدة".

وأضاف المكتب: "نتج عن حادث الطائرة المسيرة في محيط مطار دبي الدولي إصابة أحد خزانات الوقود وتعمل فرق الدفاع المدني في دبي حاليا للسيطرة على الحريق، ولم يتم تسجيل أي إصابات حتى الآن".

وأعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، الأحد، أن الدفاعات الجوية لديها نجحت في التعامل إطلاق 4 صواريخ باليستية و6 طائرات مسيرة قادمة من إيران.

ووفق بيان للوزارة: "تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية (15 مارس 2026) مع 4 صواريخ باليستية، و 6 طائرات مسيرة قادمة من إيران. ومنذ بدء الاعتداءات الإيرانية السافرة تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية مع 298 صاروخا باليستيا، و 15 صاروخ جوال، و 1606 طائرات مسيرة".

وأوضحت أنه "نتج عن هذه الاعتداءات مقتل 6 أشخاص من الجنسية الإماراتية والباكستانية والنيبالية والبنغلادشية، و142 حالة إصابة بسيطة ومتوسطة من الجنسية الإماراتية، المصرية، السودانية، الإثيوبية، الفلبينية، الباكستانية، الإيرانية، الهندية، البنغلادشية، السريلانكية، الأذربيجانية، اليمنية، الأوغندية، الإرتيرية، اللبنانية، الأفغانية، البحرينية، جزر القمر، التركية، العراقية، النيبالية، النيجيرية، العمانية، الأردنية، الفلسطينية، الغانية، الأندونيسية والسويدية".



وأكدت وزارة الدفاع الإماراتية أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، وبما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.