وأجرى الشيخ عبد الله بن زايد مباحثات هاتفية مع الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير خارجية الكويت، وسوبرامنيام جايشانكار، وزير الشؤون الخارجية في الهند، وماندي سيمايا كومبا وزير الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية جنوب السودان.

وبحثت الاتصالات ما تفرضه التطورات الراهنة من تحديات وانعكاسات خطيرة على أمن المنطقة واستقرارها، فضلا عن تداعياتها على الاقتصاد العالمي وأمن إمدادات الطاقة.

وأعرب الشيخ عبد الله بن زايد والوزراء عن "إدانتهم الشديدة لهذه الاعتداءات الصاروخية الغاشمة والإرهابية التي تمثل انتهاكا واضحا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتهديدا مباشرا لأمن الدول وسيادتها واستقرار المنطقة".

وشددوا على "حق الدول التي تعرضت لهذه الاعتداءات في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وسلامة أراضيها، وصون أمن مواطنيها والمقيمين والزائرين، بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي".

وثمّن الشيخ عبد الله بن زايد، خلال الاتصالات الهاتفية، مواقف التضامن التي أبدتها الدول الشقيقة والصديقة تجاه دولة الإمارات، مشددا على سلامة جميع المقيمين والزائرين في الدولة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية.

كما جرى خلال الاتصالات الهاتفية بحث أهمية تعزيز التعاون الدولي وتضافر الجهود المشتركة للحفاظ على الأمن الإقليمي، ودعم مسارات الأمن المستدام والتنمية الشاملة بالمنطقة بما يعود بالخير على شعوبها.