واستهدفت غارة إسرائيلية الضاحية الجنوبية لبيروت مساء الأحد، وفق ما أفاد إعلام محلي، بعدما أصدر الجيش الإسرائيلي تحذيرا بالإخلاء في الصباح شمل أحياء عدة في المنطقة.

وأفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" في لبنان بوقوع غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت، فجر الإثنين.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مساء الأحد، مقتل 5 أشخاص في الغارات الإسرائيلية التي استهدفت بلدتي مجدل سالم وعيتيت.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بقصف الجيش الإسرائيلي بالمدفعية عيتا الشعب وحانين والقوزح بقضاء بنت جبيل.

وأضافت الوكالة أن غارات إسرائيلية مكثفة وقصفا مدفعيا استهدف بلدة الطيبة في مرجعيون.

وقال مسؤولان إسرائيليان الأحد إن من المتوقع أن تعقد إسرائيل ولبنان محادثات خلال الأيام المقبلة بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار يُفضي إلى نزع سلاح ⁠حزب الله، لكنهما أشارا إلى عدم التوصل لاتفاق بعد بخصوص موعد هذه المحادثات وبنودها.

ويعمل لبنان على تشكيل وفد لإجراء المحادثات، إلا أنه لم يُحدد أي موعد حتى الآن.

وذكر ثلاثة مسؤولين لبنانيين السبت أن بيروت بحاجة إلى توضيح بشأن ما إذا كانت إسرائيل ستلتزم بالنقطة الأولى التي طرحها الرئيس جوزيف عون، ‌وهي المطالبة بوقف كامل لإطلاق النار لإفساح المجال أمام إجراء المفاوضات.

وأشار ‌مسؤول لبناني الأحد إلى أن لبنان لم يتلق بعد إخطارا رسميا من إسرائيل بشأن هذه المناقشات.

ووفق المسؤولين الإسرائيليين فإن رون ديرمر، المقرّب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، سيقود المحادثات من الجانب الإسرائيلي، وأن فرنسا منخرطة في هذه المبادرة.

وكان وزير الخارجية ⁠جدعون ساعر نفى في ‌وقت سابق الأحد إجراء أي محادثات مع لبنان.

وانجر لبنان إلى الحرب ⁠الدائرة بالشرق الأوسط في الثاني من مارس عندما فتح حزب الله ⁠النار على إسرائيل، قائلا إنه يسعى للثأر لمقتل المرشد الإيراني علي خامنئي.

وردّت إسرائيل بهجوم أدى إلى مقتل أكثر ⁠من 800 شخص في لبنان وأجبر أكثر من 800 ألف على النزوح من منازلهم.