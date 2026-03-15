وبحث الشيخ محمد بن زايد والسوداني خلال الاتصال "تطورات الأوضاع في المنطقة وتداعياتها الخطيرة على أمنها واستقرارها، إضافة إلى الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تستهدف دولة الإمارات وعددا من الدول الشقيقة في المنطقة".

وأدان السوداني خلال الاتصال "الهجوم الإرهابي الغادر الذي استهدف القنصلية العامة لدولة الإمارات في كردستان العراق، للمرة الثانية خلال أسبوع".

وأكد رئيس الوزراء العراقي أن الهجوم على القنصلية الإماراتية في كردستان العراق "يشكل انتهاكا خطيرا للأعراف والمواثيق الدولية التي تكفل الحماية الكاملة للبعثات الدبلوماسية ومقارها".

وشدد السوداني على "رفض العراق أي اعتداء يطال البعثات الدبلوماسية والقنصلية لديها وحرصه على توفير الحماية الكاملة لها بما يضمن استمرار عملها وأداء مهامها في بيئة آمنة وبما ينسجم مع الالتزامات الدولية ذات الصلة"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية.

وأكد الجانبان "أهمية وقف التصعيد وتغليب الحوار والحلول الدبلوماسية لمعالجة قضايا المنطقة بما يحفظ الأمن والسلم الإقليميين".