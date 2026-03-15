وجرى خلال اللقاء "بحث تداعيات الاعتداءات الصاروخية الإيرانية الغاشمة والإرهابية التي تستهدف دولة الإمارات وعددا من الدول الشقيقة".

وجدد عبد العاطي "التأكيد على دعم بلاده الكامل لدولة الإمارات، وتضامنها معها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين والزائرين".

وناقش الجانبان خلال اللقاء "أهمية تغليب الوسائل الدبلوماسية ولغة الحوار لتسوية مختلف القضايا العالقة في المنطقة، بما يسهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية.

وثمّن الشيخ عبد الله بن زايد زيارة عبد العاطي "التي جاءت تجسيدا لعمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وللتأكيد على تضامن جمهورية مصر العربية الكامل مع دولة الإمارات في أعقاب هذه الاعتداءات الصاروخية الإيرانية الغاشمة والإرهابية".

كما بحث الجانبان "العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية، وسبل تعزيز آفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويحقق تطلعات شعبيهما نحو التنمية والازدهار".

وأكد الشيخ عبد الله بن زايد "عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، وما تشهده من نمو وتطور مستمرين بدعم ورعاية من قيادتي البلدين الشقيقين".