وقالت الوزارة في بيان: "أطلقت وزارة الدفاع خدمة الإبلاغ عن المشاهدات الجوية المشبوهة عبر التطبيق الوطني الشامل (توكلنا)، لتتيح للمواطنين والمقيمين في المملكة فرصة الإبلاغ عن أي مشاهدات جوية مشبوهة (الطائرات المسيَّرة أو الصواريخ)، وذلك لضمان وصول هذه البلاغات في وقت قياسي، بما يحقق سرعة الاستجابة لحماية الوطن وصون مقدراته".

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي، أن هذه الخدمة تعزّز الشراكة الحقيقية بين المواطنين والمقيمين ومنظومة الدفاع، من منطلق دورهم المهم في الدفاع عن الوطن، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأكد المالكي أن القوات المسلحة السعودية "تمتلك القدرات المتقدمة اللازمة للتصدي لأي هجمات أو اعتداءات جوية قد تحدث على المملكة، إلا أن هذه الخدمة تتيح المجال للمواطنين والمقيمين للإبلاغ عن كل ما يشكل تهديدا للوطن، وهي نقلة نوعية في تسخير التقنيات المتقدمة لإشراك المواطن والمقيم في اكتشاف التهديدات".