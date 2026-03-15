وأدان رئيس وزراء مالطا "الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تستهدف دولة الإمارات وعددا من الدول الشقيقة في المنطقة"، مؤكدا أنها "تمثل انتهاكا لسيادة الدول والمواثيق الدولية، ويشكل استمراراها تقويضا للأمن والاستقرار الإقليميين".

من جانبه أعرب الشيخ محمد بن زايد عن شكره لرئيس وزراء مالطا لموقف بلاده الداعم لدولة الإمارات.

ودعا الجانبان إلى الوقف الفوري للتصعيد والأعمال العسكرية، مشددين على ضرورة العودة إلى الحوار الجاد والحلول الدبلوماسية لمعالجة القضايا العالقة وتجاوز الأزمات الراهنة في المنطقة بما يحفظ أمنها واستقرارها، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية.