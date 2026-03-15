وأكد الجيش الإسرائيلي في منشور على "إكس" أنه يواصل "استهداف منظومة الصواريخ الباليستية وأنظمة الدفاع في غرب ووسط إيران".

وأضاف: "تم ضرب أكثر من 200 هدف في غرب ووسط إيران خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأوضح أن الأهداف التي ضربها الجيش الإسرائيلي في إيران شملت "مقرات يتواجد فيها جنود النظام الإيراني، وأنظمة دفاعية، ومواقع لإنتاج وتخزين الأسلحة".

ونفى وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الأحد، صحة تقرير أفاد بأن إسرائيل تواجه نقصا في الصواريخ الاعتراضية للصواريخ الباليستية، بعد أكثر من أسبوعين على اندلاع الحرب التي شهدت هجمات متكررة من إيران وحزب الله.

وكان موقع سيمافور الإخباري الأميركي قد نقل، السبت، عن مسؤول أميركي قوله إن إسرائيل أبلغت واشنطن بأنها تعاني نقصا حادا في الصواريخ الاعتراضية للصواريخ الباليستية.

وعندما سئل ساعر عن صحة التقرير، إلى جانب أنباء أوردتها وسائل إعلام إسرائيلية عن استعداد إسرائيل لإجراء محادثات مباشرة مع لبنان، قال: "بالنسبة إلى السؤالين، فالإجابة هي لا".

ووفقا لمعهد دراسات الأمن القومي في جامعة تل أبيب، أطلقت إيران نحو 300 صاروخ باليستي باتجاه إسرائيل، إضافة إلى مئات الطائرات المسيّرة، منذ بدء الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران في 28 فبراير .

ووفق الجيش الإسرائيلي فإن نصف الصواريخ التي أطلقتها إيران كانت مزودة بذخائر عنقودية، مشيرا أيضا إلى تراجع حاد في عدد الصواريخ التي تُطلق يوميا مقارنة بالأيام الأولى من الحرب.