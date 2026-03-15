وأصدر الجيش الإسرائيلي بيانا جاء فيه: "نحيطكم علما بأنه سيتم إعادة فتح معبر رفح في كلا الاتجاهين ابتداء من يوم الأربعاء (الموافق 18/03)، وذلك بوجه حركة محدودة للأشخاص فقط".

وأوضح بيان الجيش أنه "قد تم اتخاذ القرار بعد تقييم للوضع الأمني ودراسة الظروف التي تسمح باستئناف العمل في المعبر، مع الحفاظ على القيود الأمنية المطلوبة في ظل الوضع الأمني والتهديدات في المنطقة".

وأضاف البيان: "سيتم تشغيل المعبر وفق الآلية التي كانت قائمة قبل إغلاقه، وبما يتوافق مع التعليمات الأمنية ذات الصلة. وبناء على ذلك، ستتم مغادرة ودخول السكان عبر معبر رفح بالتنسيق مع مصر، بعد الحصول على موافقة أمنية مسبقة من إسرائيل وتحت إشراف بعثة الاتحاد الأوروبي".

كما أشار إلى أنه "سيتم إجراء فحص وتحقق إضافي في نقطة التفتيش "ريغافيم"، التي تديرها الأجهزة الأمنية في المنطقة الخاضعة لسيطرة الجيش، وذلك كجزء من الترتيبات الأمنية المطلوبة".

من جانبها ذكرت هيئة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية (كوغات) في بيان أنه "سيعاد فتح معبر رفح أمام حركة المرور في الاتجاهين ابتداء من الأربعاء (18 مارس) المقبل، وذلك لحركة محدودة للأفراد فقط".

وكان المعبر، وهو المنفذ البري الوحيد الذي يتيح لأهالي غزة الوصول إلى العالم الخارجي من دون المرور عبر إسرائيل، فُتح أمام الأفراد بشكل جزئي ومحدود في الثاني من فبراير، غير أن إسرائيل أعادت إغلاقه تزامنا مع الهجوم الذي نفذته مع الولايات المتحدة على إيران في 28 فبراير الماضي.