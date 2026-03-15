ولفت عنايتي في تصريحات لوكالة رويترز إلى تعاون سعودي في تسهيل مغادرة الإيرانيين الذين كانوا في المملكة لأداء مناسك دينية، إضافة إلى تقديم مساعدات طبية للبعض منهم.

ونفى السفير الإيراني لرويتر أن تكون إيران مسؤولة عن الهجمات التي استهدفت البنية التحتية النفطية السعودية، بما في ذلك مصفاة رأس تنورة على الساحل الشرقي، ومحاولات عدة لاستهداف حقل الشيبة النفطي بطائرات مسيّرة.

وقال: "إيران ليست الطرف المسؤول عن هذه الهجمات، ولو كانت إيران هي من نفذتها لأعلنت ذلك". ولم يحدد السفير الجهة التي نفذت الهجمات.