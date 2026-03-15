وجدد الرئيس المصري خلال الاتصال إدانته الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تستهدف دولة الإمارات وعددا من الدول الشقيقة في المنطقة وتضامن مصر مع الإمارات إزاء جميع ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وسيادتها وضمان سلامة مواطنيها.

وثمن دور دولة الإمارات المسؤول في دعم مساعي التهدئة وتعزيز الاستقرار في المنطقة..مشيداً بالإجراءات التي اتخذتها لاحتواء التصعيد الراهن.

كما أكد الرئيس المصري استعداد مصر لتقديم كل أشكال الدعم الممكنة في سبيل الحفاظ على استقرار المنطقة خلال هذه المرحلة الخطيرة من تاريخها.

من جانبه شكر رئيس الدولة الإمارات الرئيس المصري لموقف مصر الداعم للإمارات.

وأكد الجانبان ضرورة الوقف الفوري للتصعيد العسكري وتغليب الحوار الجاد والوسائل الدبلوماسية لمعالجة قضايا المنطقة لتجنيبها مزيداً من التوترات والأزمات وبما يحفظ الأمن والسلم الإقليمي والدولي.